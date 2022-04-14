Окупанти викрадають пенсії й соцвиплати українців, позбавляючи їх засобів до існування, - Денісова

Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.



У тимчасово окупованому Мелітополі 13 квітня росіяни викрали гроші в Укрпошти, призначені для виплати пенсій, допомог і субсидій літнім людям і громадянам із числа вразливих верств населення, які потребують підтримки від держави.



"Війська агресора, посягаючи на належні громадянам пенсійні та соціальні кошти, порушують їх право на мирне володіння своїм майном та залишають громадян України без засобів існування, провокуючи гуманітарну кризу на окупованих територіях", - повідомила омбудсман.



Вона додала, що заволодіння будь-яким майном без згоди його власника для особистого користування є мародерством, що відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду є воєнним злочином. Будь-хто, хто вчиняє такі дії, має нести за них відповідальність і бути покараними.



"Закликаю Координатора ООН по кризовій ситуації в Україні та Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечити надання гуманітарної допомоги мешканцям окупованих територій, зокрема й міста Мелітополя, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи", - наголосила Людмила Денісова.



Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.



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