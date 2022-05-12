Про це у телеграм повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"С початку війни, станом на 11 травня 2022 року, на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадання людей", - написав він.

За його словами, наразі продовжують перебувати в заручниках 118 людей, звільнені – 153.

11 травня у Запоріжжі підрозділи ППО збили російську ракету, унаслідок чого та вибухнула над інфраструктурним обʼєктом.

Також Росія нанесла 18 ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха, що в Запорізькій області. Близько 60 будинків пошкоджені. Одна людина загинула, ще троє поранені.

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