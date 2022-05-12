Окупанти викрали 271 людину у захоплених районах Запорізької області, - голова ОВА
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські війська викрали 271 людину. Такі цифри зафіксували з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це у телеграм повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"С початку війни, станом на 11 травня 2022 року, на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадання людей", - написав він.
За його словами, наразі продовжують перебувати в заручниках 118 людей, звільнені – 153.
- 11 травня у Запоріжжі підрозділи ППО збили російську ракету, унаслідок чого та вибухнула над інфраструктурним обʼєктом.
- Також Росія нанесла 18 ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха, що в Запорізькій області. Близько 60 будинків пошкоджені. Одна людина загинула, ще троє поранені.
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