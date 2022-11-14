Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що росіяни усю ніч обстрілювали Марганецьку та Червоногригорівську громади, було випущено понад 60 снарядів з "градів" та важкої артилерії. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Своєю чергою у Марганці пошкоджено лінію електропередачі, що живить насосну станцію водоканалу. Через це 45 тис. родин у самому місті та в навколишніх селах лишилися без води. Резніченко повідомив, що наразі працюють енергетики.

Також, за його словами, російські снаряди понівечили й будівлі та автівки, деталі обстрілу з’ясовуються. Для решти районів ніч пройшла спокійно.

Вночі РФ обстріляла Індустріальний район Харкова, внаслідок чого постраждав промоб'єкт.

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