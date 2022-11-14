Окупанти випустили по Нікопольщині понад 60 снарядів із "градів", 45 тис. родин лишились без води
Вночі 14 листопада росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровщини понад 60 снарядів із "градів". Через обстріли 45 тис. родин у Марганецькій громаді лишились без води
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він розповів, що росіяни усю ніч обстрілювали Марганецьку та Червоногригорівську громади, було випущено понад 60 снарядів з "градів" та важкої артилерії. За попередньою інформацією постраждалих немає.
Своєю чергою у Марганці пошкоджено лінію електропередачі, що живить насосну станцію водоканалу. Через це 45 тис. родин у самому місті та в навколишніх селах лишилися без води. Резніченко повідомив, що наразі працюють енергетики.
Також, за його словами, російські снаряди понівечили й будівлі та автівки, деталі обстрілу з’ясовуються. Для решти районів ніч пройшла спокійно.
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