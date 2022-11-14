РФ обстріляла Індустріальний район Харкова, постраждав промоб'єкт
Війська окупантів знову обстріляли територію України, цього разу росіяни обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Зазначається, що під обстріли окупантів потрапив промисловий об'єкт в Індустріальному районі Харкова. При цьому, за словами мера, інформація про постраждалих уточнюється.
Про звуки вибухів у Харкові ЗМІ й місцеві телеграм-канали повідомляли о 22:40. Вони пролунали одразу після оголошення в місті та області повітряної тривоги, яка тривала до 23:01.
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