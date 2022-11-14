РФ обстріляла Індустріальний район Харкова, постраждав промоб'єкт

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зазначається, що під обстріли окупантів потрапив промисловий об'єкт в Індустріальному районі Харкова. При цьому, за словами мера, інформація про постраждалих уточнюється.

Про звуки вибухів у Харкові ЗМІ й місцеві телеграм-канали повідомляли о 22:40. Вони пролунали одразу після оголошення в місті та області повітряної тривоги, яка тривала до 23:01.

1 листопада російські агресори обстріляли з РСЗВ село Петропавлівка у Куп'янському районі на Харківщині, у наслідок чого було поранено дитину.

2 листопада, окупанти обстріляли Харків, відомо про три "прильоти" по Київському району та попадання в адмінбудівлю.

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