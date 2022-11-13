Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Двоє жінок - 46 та 82 років - отримали поранення та перебувають зараз у лікарні під час обстрілу Нікополя "Градами" та важкою артилерією у ніч на 13 листопада. А загалом цієї ночі російські окупанти адресували Нікополю майже 40 смертоносних снарядів.

У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач. Від обстрілу постраждали також місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж

Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір’ї, але полум’я вогнеборці уже приборкали.

Перепало також Марганецькій громаді. Побиті приватні будинки, але людей не зачепило.

Уночі 10 листопада росіяни традиційно тероризували Нікополь: пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватних садиб, автозаправка, газогін, лінії електропередач, а також поранено жінку

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