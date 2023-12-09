Окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі, ракетоносіїв немає
Станом на 9 грудня російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 4 кораблі. Натомість вони не є ракетоносіями
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"У штормовому морі ворог тримає на бойовому чергуванні 5 кораблів", - йдеться у повідомленні.
Зазначаться, що 4 з них перебувають у Чорному морі, ще один корабель в Азовському. Натомість ракетоносії заведені в пункти базування.
- 7 грудня російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні один ворожий корабель. Він не був споряджений ракетами "калібр".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе