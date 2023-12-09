Окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі, ракетоносіїв немає

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"У штормовому морі ворог тримає на бойовому чергуванні 5 кораблів", - йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що 4 з них перебувають у Чорному морі, ще один корабель в Азовському. Натомість ракетоносії заведені в пункти базування.