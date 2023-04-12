Окупанти вивезли на примусове "лікування" понад 100 тис. дітей зі сходу України
Для того, щоб мати мету примусової депортації українців загарбники впровадили "примусові медогляди" дітей: з окупованих територій їх вивозять до РФ
Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).
"На програму "медичного огляду", який проводять звезені лікарі, ворог планує витратити 1,4 млрд рублів. Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" у РФ, від якого батьки не можуть відмовитись, адже тоді їм погрожують відібрати батьківські права", - зазначили в ЦНС.
Зазначається, що з початку 2023 року в Донецькій області "огляд" пройшли 75 тис. дітей, а 39 тис. в результаті було вивезено до РФ.
На Луганщині "обстежили" 94 тис. - 66 тис. "виявили патологію", після чого вивезли.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що Росії запустили фонди, які займатимуться вивезенням українських дітей з ТОТ на "освітні програми" в РФ.
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