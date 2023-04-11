У Росії запустили фонди, які займатимуться вивезенням українських дітей з ТОТ на "освітні програми" в РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначають, що росіяни продовжують активно промивати мізки дітям з ТОТ, щоб змінити самоідентифікацію цілого покоління. Так напередодні держава-агресор запустила додаткові фонди. Вони займатимуться вивезенням українських дітей до Росії на "освітні програми.

Одним з таких фондів є "Діти Донбасу". Ним керує сенатор ради РФ Дар'я Лантратова. Також до цієї злочинної діяльності долучилися фонди "Мій родовід" і Фонд допомоги дітям імені Примакова. Перший був створений для ідеологічної обробки і просування російської пропаганди.