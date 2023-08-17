Окупанти вивезли з ТОТ на "оздоровлення" до Росії ще 450 дітей, старшокласників агітують вступати до тамтешніх вишів
Окупаційна влада РФ займається масовою індоктринацією та вивезенням дітей з загарбаних територій України. Зокрема ще 450 дітей були відправлені до так званих оздоровчих таборів
Про це інформує Центр національного спротиву.
За останній час окупаційна влада вивезла 50 старшокласників до Ярославля, де їх агітують вступати до місцевого університету ім. Демидова.
Крім того, РФ організовує поїздки дітей до дитячих таборів на "оздоровлення" у російських курортних містах. Зокрема, 200 дітей з міста Довжанськ Луганської області були відправлені до Анапи, а до Краснодарського краю 150 дітей з Каховського та Генічеського районів Херсонщини та 50 - з тимчасово окупованої території Запорізької області.
У таборах дітям показують концерти "російських зірок", а також проводять псевдопатріотичне навчання, де місцеві педагоги намагаються переконати їх у перевазі російської культури та історії.
Повідомляється, що нерідко дітей не повертають до України, а залишають у Росії під приводом надання освіти чи працевлаштування. Такі дії окупантів є порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також спробою окупантів знищити українську національну свідомість та ідентичність.
За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно - коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.
- 13 липня Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення. Бабуся відмовлялася віддати дітей матері, яка повернулася з полону.
- 19 липня голова МЗС України Дмитро Кулеба виступив в ООН і зачитав уривки зі щоденників українських дітей, які перебували в окупації. Він звернувся до присутніх у залі та наголосив, що хоче, аби вони почули голоси дітей, які пройшли через окупацію та страждання.
- Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук у четвер, 27 липня, повідомила, що Україні вдалося вивезти з тимчасово окупованого Маріуполя хлопця, який пробув там із лютого минулого року.
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