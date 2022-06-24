Окупанти вивозять з України понад 100 тис. тонн зерна щомісяця, - журналістка проєкту SeaKrime
Журналістка проєкту SeaKrime центру "Миротворець" Катерина Яресько переконана, що в декілька разів зросла кількість зерна, яке окупанти незаконно вивозять з України
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Ми почали підраховувати обсяги зерна, яке вивозиться з окупованих портів окупованого Криму. З початком повномасштабного вторгнення суттєво збільшуються обсяги вивезеного загарбниками зерна. Якщо в січні було 40 тис. тонн вивезено з Севастополя, то зараз понад 100 тис. тонн вивозиться кожного місяця, починаючи з березня", - наголосила Яресько.
Журналістка додала, що головною умовою розблокування морських портів України є участь країн НАТО у цьому процесі.
"Питання безпеки для нас зараз найважливіше. Тому не може бути мови про розблокування портів без участі країн НАТО. Зараз Туреччина не хоче пропускати кораблі НАТО навіть з такою метою, вона хоче взяти участь в процесі розблокування. Проте ми переконані, що Туреччина не може гарантувати нам безпеку", - сказала вона.
-
Україна недоотримує валютних надходжень $170 млн щодня через порушені ланцюги поставок експорту за заблоковані Росією порти
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе