Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Ми почали підраховувати обсяги зерна, яке вивозиться з окупованих портів окупованого Криму. З початком повномасштабного вторгнення суттєво збільшуються обсяги вивезеного загарбниками зерна. Якщо в січні було 40 тис. тонн вивезено з Севастополя, то зараз понад 100 тис. тонн вивозиться кожного місяця, починаючи з березня", - наголосила Яресько.



Журналістка додала, що головною умовою розблокування морських портів України є участь країн НАТО у цьому процесі.



"Питання безпеки для нас зараз найважливіше. Тому не може бути мови про розблокування портів без участі країн НАТО. Зараз Туреччина не хоче пропускати кораблі НАТО навіть з такою метою, вона хоче взяти участь в процесі розблокування. Проте ми переконані, що Туреччина не може гарантувати нам безпеку", - сказала вона.

​Україна недоотримує валютних надходжень ​$170 млн щодня через порушені ланцюги поставок експорту за заблоковані Росією порти



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