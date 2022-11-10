Окупанти вночі били по Нікополю: є поранена, пошкоджено 10 будинків, лінії електропередачі й газогін
Росіяни вкотре вночі тероризували Нікополь: пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватних садиб, автозаправка, газогін, лінії електропередач, а також поранено жінку
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
У ніч на 10 листопада загарбники знову товкли мирні міста та села Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Постраждали три громади – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.
Безпосередньо в Нікополі обстріли пошкодили 10 багатоповерхівок та приватних будинків автозаправку, газогін та лінії електропередач. Постраждала також 80-річна жінка, яка отримала медичну допомогу та лікується вдома.
Ворожі снаряди стали причиною пожежі на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.
У Червоногригорівській громаді понівечило будинки та електромережі.
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