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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Окупанти вночі били по Нікополю: є поранена, пошкоджено 10 будинків, лінії електропередачі й газогін

Окупанти вночі били по Нікополю: є поранена, пошкоджено 10 будинків, лінії електропередачі й газогін

10 листопада, 2022 четвер
07:58
війна з Росією На Дніпропетровщині окупанти знову вгатили по мирних містах і селах

Росіяни вкотре вночі тероризували Нікополь: пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватних садиб, автозаправка, газогін, лінії електропередач, а також поранено жінку

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У ніч на 10 листопада загарбники знову товкли мирні міста та села Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню та важкої  артилерії. Постраждали три громади – Нікопольська,  Марганецька та Червоногригорівська.

Безпосередньо в Нікополі обстріли пошкодили 10 багатоповерхівок та приватних будинків автозаправку, газогін та лінії електропередач.  Постраждала також 80-річна жінка, яка отримала медичну допомогу та лікується вдома.

Ворожі снаряди стали причиною пожежі на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили. 

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді понівечило будинки та електромережі.

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Новини
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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