Окупанти вночі били по Нікополю: є поранена, пошкоджено 10 будинків, лінії електропередачі й газогін

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У ніч на 10 листопада загарбники знову товкли мирні міста та села Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Постраждали три громади – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

Безпосередньо в Нікополі обстріли пошкодили 10 багатоповерхівок та приватних будинків автозаправку, газогін та лінії електропередач. Постраждала також 80-річна жінка, яка отримала медичну допомогу та лікується вдома.

Ворожі снаряди стали причиною пожежі на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді понівечило будинки та електромережі.

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