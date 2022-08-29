Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Окупанти вдарили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді.

У Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, храм, підприємство, лінії електропередачі. У самому Нікополі світла станом на ранок 29 серпня позбавлені 2600 сімей. У Марганці масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо постраждалих немає.

Уранці 29 серпня обстрілів зазнали також Синельниківський та Дніпровський райони.

У Покровській громаді Синельківського району через вибух здійнялася пожежа, яку намагаються погасити. Кількість загиблих і постраждалих уточнюється.

У Любимівській громаді Дніпровського району ракета влучила в дачний масив. З'ясовуються масштаби руйнації.

Також побільшало жертв унаслідок вечірнього обстрілу Нікополя 28 серпня. Один чоловік у важкому стані госпіталізований. Одна людина загинула. Ще п'ятеро – поранені.

Увечері 28 серпня окупанти завдали масштабного удару по Нікополю Дніпропетровської області. Тоді одразу загинула літня жінка.