Окупанти вночі обстріляли 3 райони Дніпропетровщини: пошкоджено лінії електропередачі, храм і будинки
У ніч на 29 серпня росіяни завдали удару по трьох районах Дніпропетровської області, унаслідок чого більше 2 тис. родин опинилися без електропостачання
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Окупанти вдарили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді.
У Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, храм, підприємство, лінії електропередачі. У самому Нікополі світла станом на ранок 29 серпня позбавлені 2600 сімей. У Марганці масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо постраждалих немає.
Уранці 29 серпня обстрілів зазнали також Синельниківський та Дніпровський райони.
У Покровській громаді Синельківського району через вибух здійнялася пожежа, яку намагаються погасити. Кількість загиблих і постраждалих уточнюється.
У Любимівській громаді Дніпровського району ракета влучила в дачний масив. З'ясовуються масштаби руйнації.
Також побільшало жертв унаслідок вечірнього обстрілу Нікополя 28 серпня. Один чоловік у важкому стані госпіталізований. Одна людина загинула. Ще п'ятеро – поранені.
- Увечері 28 серпня окупанти завдали масштабного удару по Нікополю Дніпропетровської області. Тоді одразу загинула літня жінка.
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