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Окупанти вночі обстріляли 3 райони Дніпропетровщини: пошкоджено лінії електропередачі, храм і будинки

29 серпня, 2022 понедiлок
09:06
війна з Росією на фото: зруйнований дім

У ніч на 29 серпня росіяни завдали удару по трьох районах Дніпропетровської області, унаслідок чого більше 2 тис. родин опинилися без електропостачання

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Окупанти вдарили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді.

У Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, храм, підприємство, лінії електропередачі. У самому Нікополі світла станом на ранок 29 серпня позбавлені 2600 сімей. У Марганці масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо постраждалих немає.

Уранці 29 серпня обстрілів зазнали також Синельниківський та Дніпровський райони.

У Покровській громаді Синельківського району через вибух здійнялася пожежа, яку намагаються погасити. Кількість загиблих і постраждалих уточнюється.

У Любимівській громаді Дніпровського району ракета влучила в дачний масив. З'ясовуються масштаби руйнації.

Також побільшало жертв унаслідок вечірнього обстрілу Нікополя 28 серпня. Один чоловік у важкому стані госпіталізований. Одна людина загинула. Ще п'ятеро – поранені.

  • Увечері 28 серпня окупанти завдали масштабного удару по Нікополю Дніпропетровської області. Тоді одразу загинула літня жінка.

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