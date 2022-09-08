Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, у Донецькій області армія РФ здійнила обстріл цивільної інфраструктури.

"Ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара. По Кураховому росіяни завдали ракетного удару – поцілили у приватний будинок та дорогу. Без постраждалих. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, на ранок – масований артобстріл центру міста. Інформація про постраждалих не надходила", - пише Кириленко. За інформацією голови Донецької ОВА, у Костянтинівській громаді російські окупанти обстріляли елеватор. Наразі обсяги руйнувань ще встановлюють.

"Як завжди, росіяни багато стріляли у Бахмутському районі: в Бахмутській, Соледарській та Світлодарській громадах. У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова. Зараз на місці працюють рятувальники", - пише Кириленко. Також повідомляється, що вночі під вогонь потрапив Соледар – пошкоджено спортивний комплекс. На території громади росіяни пошкодили приватний будинок у Парасковіївці. Зазначається, що жертв серед мирних мешканців немає.

"У Світлодарській громаді від обстрілів потерпають Одрадівка та Майорськ – інформація про постраждалих не надходила. За всі злочини росіяни будуть відповідати!", - додав Кириленко.