Окупанти вночі обстріляли центр Авдіївки, палац культури у Бахмуті і елеватор у Костянтинівській громаді
Російська армія протягом ночі здійснювала обстріл цивільної інфраструктури Донецької області. Пошкоджено житловий будинок, спортивний комплекс, палац культури та елеватор. Серед мирного населення постраждалих немає
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, у Донецькій області армія РФ здійнила обстріл цивільної інфраструктури.
За інформацією голови Донецької ОВА, у Костянтинівській громаді російські окупанти обстріляли елеватор. Наразі обсяги руйнувань ще встановлюють.
Також повідомляється, що вночі під вогонь потрапив Соледар – пошкоджено спортивний комплекс. На території громади росіяни пошкодили приватний будинок у Парасковіївці. Зазначається, що жертв серед мирних мешканців немає.
- Раніше повідомлялося, що за 7 вересня росіяни вбили сім мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення.
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