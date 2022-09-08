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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти вночі обстріляли центр Авдіївки, палац культури у Бахмуті і елеватор у Костянтинівській громаді

Окупанти вночі обстріляли центр Авдіївки, палац культури у Бахмуті і елеватор у Костянтинівській громаді

8 вересня, 2022 четвер
11:08
війна з Росією У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.

Російська армія протягом ночі здійснювала обстріл цивільної інфраструктури Донецької області. Пошкоджено житловий будинок, спортивний комплекс, палац культури та елеватор. Серед мирного населення постраждалих немає

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, у Донецькій області армія РФ здійнила обстріл цивільної інфраструктури.

"Ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара. По Кураховому росіяни завдали ракетного удару – поцілили у приватний будинок та дорогу. Без постраждалих. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, на ранок – масований артобстріл центру міста. Інформація про постраждалих не надходила", - пише Кириленко.

За інформацією голови Донецької ОВА, у Костянтинівській громаді російські окупанти обстріляли елеватор. Наразі обсяги руйнувань ще встановлюють.

"Як завжди, росіяни багато стріляли у Бахмутському районі: в Бахмутській, Соледарській та Світлодарській громадах. У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова. Зараз на місці працюють рятувальники", - пише Кириленко.

Також повідомляється, що вночі під вогонь потрапив Соледар – пошкоджено спортивний комплекс. На території громади росіяни пошкодили приватний будинок у Парасковіївці. Зазначається, що жертв серед мирних мешканців немає.

"У Світлодарській громаді від обстрілів потерпають Одрадівка та Майорськ – інформація про постраждалих не надходила. За всі злочини росіяни будуть відповідати!", - додав Кириленко.
  • Раніше повідомлялося, що за 7 вересня росіяни вбили сім мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення.

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Україна
Росія
російська армія
злочини проти людяності
Донеччина
окупанти
ракетний удар
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