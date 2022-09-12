"Краматорськ вночі знову був під вогнем. Росіяни били ракетами по приватному сектору та перинатальному центру. За попередньою інформацією, без жертв", - пише Гончаренко.

Вчора, 11 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Миколаївській області, пошкоджено понад 40 будинків, газопровід, адмінбудівлю та магазини. Поранено п'ятьох людей, з них одну дитину.

За 11 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Великій Новосілці, Романівці та Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення.

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