Окупанти вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю: постраждав об'єкт інфраструктури
Близько 3:00 18 серпня росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, попередньо, з РСЗВ і пошкодили об'єкт інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. За попрередньою інформацією окупант застосував ракетні системи залпового вогню", - наголосив він.
Чотири ворожі ракети влучили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі, унаслідок чого той зазнав несуттєвих руйнувань.
- 17 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що в Запорізькій області Росія має частковий успіх у просуванні в напрямку Новомихайлівки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.21
Купівля 39.21Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе