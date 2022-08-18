Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. За попрередньою інформацією окупант застосував ракетні системи залпового вогню", - наголосив він.

Чотири ворожі ракети влучили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі, унаслідок чого той зазнав несуттєвих руйнувань.

17 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що в Запорізькій області Росія має частковий успіх у просуванні в напрямку Новомихайлівки.

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