Окупанти вранці вдарили ракетами С-300 по Куп'янську: зруйновано стіну адмінприміщення, пошкоджені автівки
Увечері 7 грудня та сьогоднішнім ранком рашисти завдали удару ракетами С-300 по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені адмінбудівля, авто та домівка, було загоряння
Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує обстріли міста Куп'янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківщини", - пише Синєгубов.
8 грудня близько 04:30 російські загарбники завдали ракетного удару по Куп'янську. Внаслідок цього зруйнована стіна адміністративної будівлі, пошкоджена автівка, вибиті вікна: "Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення".
Окупати обстрілювали місто й увечері 7 грудня. У Куп'янську пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа.
Також армія РФ гатила з С-300 поблизу селища Печеніги Чугуївського району. У полях відбулися пожежі.
Повідомляється, що у всіх випадках серед населення ніхто не постраждав.
"Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більші", - наголосив очільник області.
Крім того, триває розмінування територій Харківщини. За добу піротехніки вилучили та знешкодили 129 вибухонебезпечних предметів.
- Нагадаємо, загалом за добу 6 грудня війська РФ здійснили 10 ракетних та 33 авіаційних удари, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.
- Ввечері 7 грудня російський агресор завдав удару по Харківській області: обстріляв Печеніги.
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