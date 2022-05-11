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Окупанти всю добу обстрілювали Оріхів на Запоріжжі, є загиблі і травмовані

11 травня, 2022 середа
12:06

Росія всю добу 10 травня обстрілювала цивільну інфраструктуру міста Оріхів на Запоріжжі, внаслідок чого є загиблі і травмовані

Про це повідомила Національна поліція у телеграм.

"10 травня впродовж цілої доби окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру міста Оріхів Пологівського району. Внаслідок ворожих атак є загиблі та травмовані", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Запорізька ОВА у телеграм зазначила, що в Оріхові пошкоджено розподільний газопровід низького тиску. Однак роботи з відновлення газопостачання можна буде розпочати після отримання доступу до них.

Також в Оріхові через обстріли знеструмлено 1363 домівки.

  •  Нагадаю, у Запоріжжі ППО збила ворожу ракету, вона вибухнула над інфраструктурним обʼєктом.

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Запоріжжя
обстріл
Оріхове
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