Про це повідомила Національна поліція у телеграм.

"10 травня впродовж цілої доби окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру міста Оріхів Пологівського району. Внаслідок ворожих атак є загиблі та травмовані", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Запорізька ОВА у телеграм зазначила, що в Оріхові пошкоджено розподільний газопровід низького тиску. Однак роботи з відновлення газопостачання можна буде розпочати після отримання доступу до них.

Також в Оріхові через обстріли знеструмлено 1363 домівки.

Нагадаю, у Запоріжжі ППО збила ворожу ракету, вона вибухнула над інфраструктурним обʼєктом.