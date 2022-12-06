Окупанти всю ніч гатили по Нікопольщині: понівечені газопроводи й лінії електропередачі, понад 9 тис. родин лишилися без води

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зі слів очільника області, російські окупанти всю ніч тримали під прицілом важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

"У Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики уже стали до роботи.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід", – повідомив Резніченко.

В інших районах Дніпропетровської області ніч пройшла без тривог і надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 4 грудня війська РФ обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії: під ураженням була цивільна інфраструктура.

Внаслідок ворожого обстрілу в Нікопольському районі загинула людина.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb