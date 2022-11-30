Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Чернігівщину та Сумщину

Про це повідомляють у оперативному командуванні "Північ".

"З 12:30 до 12:35 повідомили про 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Пустогород. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та цивільної інфраструктури не повідомляють", – йдеться в повідомленні.

Близько 13 год. повідомили також про 9 "приходів", в районі Грем’яча. Ймовірно йдеться про обстріл із 120-міліметрового міномету. Втрат серед особового складу ЗСУ, а також військової техніки також не зафіксували.

Нагадаємо, у Білопіллі на Сумщині через обстріли загинув підліток.

За 29 листопада росіяни завдали по Україні 2 ракетних та 47 авіаційних ударів.

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