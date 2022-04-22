Окупанти з "Ураганів" обстріляли лікарню в Лимані Донецької області
Російські окупанти 22 квітня обстріляли лікарню в Лимані Донецької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю самої лікарні, а також прилеглі будинки
Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Обласна травматологічна лікарня в Лимані була обстріляна сьогодні російською армією з систем залпового вогню "Ураган". Прямі попадання снарядів спричинили пожежу і руйнування як в лікарні, так і в житлових будинках, розташованих поруч", – розповів він.
Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети.
- У четвер, 21 квітня, у Донецькій області російські окупанти поранили 5 цивільних мешканців.
- Зазначимо, Росія планує встановити повний контроль над Донбасом і Південною Україною. Про це заявив заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.
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