Окупанти за добу обстріляли з танків і артилерії чотири райони Харківщини
На Харківщині 27 жовтня росіяни з артилерії, танків і мінометів обстріляли Чугуївський, Ізюмський і Куп'янський райони
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
Упродовж доби росіяни продовжили гатити по населених пунктах біля лінії фронту та кордону з РФ.
Зокрема, з російської території окупанти обстріляли Вільхуватку, Вовчанськ, Охрімівку та Старицю Чугуївського та Куп'янського районів. Із танків, мінометів, ствольної й реактивної артилерії вони вели вогонь по Дружелюбівці та Петро-Іванівці в Ізюмівському й Куп'янському районах.
Протягом 27 жовтня постраждалих унаслідок російських обстрілів не було.
На деокупованих територіях Харківщини за добу піротехніки ДСНС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів.
На лінії фронту українські захисники ведуть бойові дії з росіянами та завдають їм нових втрат.
- 26 жовтня на Харківщині почали ексгумувати останки українських військових, які загинули у квітні під час відступу й котрих росіяни скидали до ями насипом.
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