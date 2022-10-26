Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

"За свідченнями місцевих мешканців, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання. Селяни самостійно на Паску поставили хрести і доглядали за могилою як могли", – написав він.

Через зливу в перший день поліція змогла вилучити лише три тіла. Загалом у похованні – останки близько 17 військовослужбовців. Слідчі дії триватимуть кілька днів.

"Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи. Пам'ятаємо про кожного", – додав Тимошко.

Днями поліція завершила ексгумацію на місці найбільшого масового поховання у звільненому Лимані Донецької області. Вилучено тіла 111 цивільних і 35 військових

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