Окупанти за минулу добу 30 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від ворожих ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", – зазначив Янушевич.

Від ворожих обстрілів загинули 2 цивільних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення.

За день, 7 грудня, від російської артилерії постраждали понад 10 населених пунктів у Херсонській області

На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися черкаські поліцейські. Четверо людей загинуло, за життя ще чотирьох борються лікарі.

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