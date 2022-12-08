Окупанти за минулу добу 30 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені
Російські загарбники 7 грудня гатили по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, танків і мінометів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від ворожих ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", – зазначив Янушевич.
Від ворожих обстрілів загинули 2 цивільних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення.
- За день, 7 грудня, від російської артилерії постраждали понад 10 населених пунктів у Херсонській області
- На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися черкаські поліцейські. Четверо людей загинуло, за життя ще чотирьох борються лікарі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе