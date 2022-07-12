Окупанти заблокували виїзд цивільних із Мелітополя до Запоріжжя
У вівторок, 12 липня, окупанти вчергове заблокували виїзд із Мелітополя до Запоріжжя для цивільних громадян
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Людей не пропускають через блок-пост у Василівці із невідомих причин.
"Рашисти настільки бояться контрнаступу ЗСУ, що прикрились тисячами цивільних людей як живим щитом. Все місто – у заручниках. Скільки днів триватиме блокада – невідомо. Але боремось за те, щоб проїзд відкрили", – додає Федоров.
- Окупанти перегруповуються для нового наступу на Донбасі, – британська розвідка.
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