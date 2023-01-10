Окупанти залякують мелітопольців і спонукають їх доносити на проукраїнських громадян, - мер
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що рашисти нацьковують жителів міста на проукраїнських громадян, в соцмережах оприлюднюють їхні дані
Про це інформує в телеграмі мер міста Іван Федоров.
"Через 10 місяців спротиву рашисти згадали методички "госбезопасності" і роблять життя на окупованих територіях ще нестерпнішим. Щоб зламати волю жителів зайнятих територій, загарбники згадали досвід дідів-КаДеБістів, які знущалися з українців майже 100 років тому, і вирішили "повторить", - вважає Федоров.
Повідомляється, що російські загарбники оприлюднюють дані проукраїнських громадян у телеграм-каналах, де спонукають жителів тимчасово окупованої території Запорізької області анонімно доносити на своїх сусідів за гроші.
Також окупанти залякують українців профілактичними бесідами та катують, а тих, хто не скорився, депортують за межі окупованої території без речей.
Крім того, рашисти створили та рекламують чат-боти, де можна повідомляти про "українських партизанів": "Тобто про кожного жителя з проукраїнською позицією".
"У рашистів чергова хвиля агресії через те, що наше місто не здається. Окупанти бісяться, бо Мелітополь - це Україна!" - наголосив міський голова.
- Мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що окупанти впровадили цілодобові комендантські дні в окремих місцях Запорізької області.
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров 9 січня розповів, що наразі у місті перевдягнених російських військових та агентів більше, ніж цивільного населення.
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