Про це він сказав на брифінгу для Media Center Ukraine.

Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються ідентифікувати Мелітопольський спротив.

"За версією місцевих мешканців, які залишилися в тимчасовій окупації, сьогодні ворога та переодягнених рашистів більше, ніж самого цивільного населення, залишилося в тимчасово окупованому місті. Величезна кількість рашистів, агентури є переодягненими: вони прикидаються цивільним населенням, але насправді також роблять роботу щодо ідентифікації спротиву на території міста Мелітополя", - розповів мер.

Федоров також зазначив, що росіяни поводять себе неспокійно, у місті часто відбуваються перестрілки.

"Досить часто рашистська поліція приїжджає на розборки між своїми ж військовими. Це сьогодні стандартна практика", - заявив міський голова.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що окупанти впровадили цілодобові комендантські дні в окремих місцях Запорізької області.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb