У Мелітополі перевдягнених окупантів та агентів більше, ніж цивільного населення, - мер
Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що наразі у місті перевдягнених російських військових та агентів більше, ніж цивільного населення
Про це він сказав на брифінгу для Media Center Ukraine.
Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються ідентифікувати Мелітопольський спротив.
"За версією місцевих мешканців, які залишилися в тимчасовій окупації, сьогодні ворога та переодягнених рашистів більше, ніж самого цивільного населення, залишилося в тимчасово окупованому місті. Величезна кількість рашистів, агентури є переодягненими: вони прикидаються цивільним населенням, але насправді також роблять роботу щодо ідентифікації спротиву на території міста Мелітополя", - розповів мер.
Федоров також зазначив, що росіяни поводять себе неспокійно, у місті часто відбуваються перестрілки.
"Досить часто рашистська поліція приїжджає на розборки між своїми ж військовими. Це сьогодні стандартна практика", - заявив міський голова.
- Мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що окупанти впровадили цілодобові комендантські дні в окремих місцях Запорізької області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе