Окупанти завалені фіктивними доносами: депутат Запорізької облради Лишенко про пошук партизанів на ТОТ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі офіційної інформації немає щодо серії вчорашніх вибухів у Мелітополі й Бердянську. Є лише плітки, що це акції партизан і зараз там проводяться антипартизанські рейди. Більш того, ворог сам себе переграв. Тому що на окупованих територіях була створена мережа донощиків, які регулярно доносять та мають певні переваги, не маючи проблем з ФСБ й поліцією", - пояснив Лишенко.

За словами депутата Запорізької облради, серед певної частини населення тимчасово окупованої території Запорізької області з'явилася мода писати доноси на будь-кого, аби вислужитися.

"І коли окупантам дійсно треба знайти потрібну інформацію, то вони просто завалені цими фіктивними доносами, які неможливо розібрати та оперативно відреагувати. Загарбники вже намагаються вводити санкцій за фіктивний донос", - зауважив Лишенко.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на тимчасово захоплених українських територіях та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти розпочали підготовку до псевдовиборів президента РФ. У місто завезли виконавців, які агітуватимуть за Володимира Путіна та "русскій мир".

На тимчасово окупованих територіях росіяни позбавляють дітей можливості здобувати українську освіту та погрожують депортацією та дитбудинками тим, хто відмовляється навчатись за програмою РФ.

















