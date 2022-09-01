Окупанти завдали екології України збитків на майже 1 трлн грн, - Міндовкілля

Про це розповів глава міністерства Руслан Стрілець під час брифінгу у Медіа-центрі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нові методики дозволили нам суттєво скоригувати ці розрахунки, які ми раніше оприлюднили, і за новими оцінками сума збитків уже 962 млрд грн, тобто майже 1 трлн грн, і ці розрахунки продовжуються", – сказав Стрілець на брифінгу.

Він зазначив, що Міністерство передало правоохоронним органам для слідчих дій понад 300 матеріалів, і Мінприроди продовжує фіксувати всі збитки для того, щоб у подальшому через міжнародні суди вимагати компенсацію від Російської Федерації.

За даними міністра, найбільші збитки – від забруднення повітря, 923 млрд грн.

При цьому обсяг викидів лише за півроку перевищив більш ніж удвадцятеро річні викиди у попередні роки.

"Всі викиди забруднювальних речовин, що сталися в Україні під час війни, зокрема від горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, вибухів ракет, вже становили 46 млн тонн. Для порівняння – за попередні роки ці цифри перебували в межах 2,2 млн тонн" , – прокоментував міністр.

За його даними, через пожежі на 40 знищених росіянами українських нафтобазах у повітря потрапило майже 500 тис. тонн токсичних речовин.

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