Окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дніпропетровщині, - голова ОДА
Сьогодні, 29 березня, внаслідок ракетного удару по Дніпропетровській області поранено одну людину
Про це написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає "Еспресо. TV".
"У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено. У Павлограді поцілили у віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає", - написав Валентин Резніченко.
- Нагадаємо, зранку окупанти обстріляли ракетами об'єкт поблизу Нікополя на Дніпропетровщині
- У п’ятницю окупанти завдали два ракетні удари по військовій частині в Дніпрі
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