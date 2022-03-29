Окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дніпропетровщині, - голова ОДА

Про це написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає "Еспресо. TV".

"У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено. У Павлограді поцілили у віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає", - написав Валентин Резніченко.

Нагадаємо, зранку окупанти обстріляли ракетами об'єкт поблизу Нікополя на Дніпропетровщині

У п’ятницю окупанти завдали два ракетні удари по військовій частині в Дніпрі

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