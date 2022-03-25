Окупанти завдали два ракетні удари по військовій частині в Дніпрі, – голова ОВА

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра",– розповів він.



Резніченко додав, що в результаті удару сталися серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія завдала ракетний удар по Дніпропетровщині.

Додамо, у Калинівці на Київщині внаслідок обстрілу загорілася нафтобаза.

На Луганщині окупанти найбільше обстрілювали Кремінну, Новодружеськ, Лисичанськ, Попасну, Сєвєродонецьк і Рубіжне, убили двох людей і пошкодили будинки.