Окупанти завдали два ракетні удари по військовій частині в Дніпрі, – голова ОВА
Російські окупаційні сили обстріляли військову частину поблизу Дніпра. Військові РФ завдали два ракетні удари
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра",– розповів він.
Резніченко додав, що в результаті удару сталися серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають людей.
- Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія завдала ракетний удар по Дніпропетровщині.
- Додамо, у Калинівці на Київщині внаслідок обстрілу загорілася нафтобаза.
- На Луганщині окупанти найбільше обстрілювали Кремінну, Новодружеськ, Лисичанськ, Попасну, Сєвєродонецьк і Рубіжне, убили двох людей і пошкодили будинки.
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