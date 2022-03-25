Росія завдала ракетний удар по Дніпропетровщині

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".



Наслідки поки не відомі.



"Офіційно. Дніпропетровська область. Нанесено ракетний удар по військовому об'єкту. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні ПК "Схід".



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