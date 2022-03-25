Росія завдала ракетний удар по Дніпропетровщині
Російські війська нанесли ракетний удар по військовому об'єкту на Дніпропетровщині
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
Наслідки поки не відомі.
"Офіційно. Дніпропетровська область. Нанесено ракетний удар по військовому об'єкту. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні ПК "Схід".
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