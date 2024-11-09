Цей день в історії: 9 листопада засновано Українську Гельсинську Групу

Передумовою стало підписання "Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі" у 1975 році, що зобов’язав Радянський Союз дотримуватися прав людини, нагадує "WAS - популярна історія".

У травні 1976 року в Москві створили Московську Гельсінську групу, яка надихнула на заснування подібної організації в Україні.

УГГ документувала порушення прав людини в Україні, захищала права вірян, євреїв і кримських татар.

"Практична діяльність членів групи зводилася до збору документів і матеріалів про порушення прав людини в Україні, переправлення їх за кордон, апелювання до радянських і партійних органів влади", - розповідає просвітницький проєкт JNSM.

Група зазнала значного тиску КДБ - вже 23-24 грудня 1976 року на квартирах членів групи пройшли обшуки, надалі переслідування продовжились. У 1978-1980 роках були репресовані майже всі члени-засновники, натомість до її складу увійшли Петро Вінс, Юрій Литвин, Василь Овсієнко, а згодом - політв'язні В'ячеслав Чорновіл, Оксана Попович, Василь Романюк та інші. П'ятеро осіб (Олекса Тихий, Юрій Литвин, Василь Стус, Валерій Марченко, Михайло Мельник) загинули у таборах.

Читайте також: Поет і борець з тоталітаризмом: 5 запитань про Василя Стуса

Після арешту 5 лютого 1977 року Миколи Руденка неформальними лідерами УГГ стали Олесь Бердник та Оксана Мешко.

40 років з моменту створення Української Гельсінської групи.

В етері Еспресо дисидент Йосип Зісельс

Проводячи публічну, а не підпільну діяльність, та апелюючи до засадничих документів, що регулюють права людини, незабаром УГГ отримала певний резонанс у США. З виїздом у 1977 році за кордон Петра Григоренка (згодом позбавлення його радянського громадянства), а також біолога Надії Строкатої, філолога Святослава Караванського та інших було створено закордонне представництво УГГ, що з 1980 року видавало "Вісник репресій в Україні", зазначає JNSM.

За час існування УГГ до 1988 року вона налічувала 50 осіб, у тому числі двох іноземних членів - естонця Марта Німкуса та литовця Віктораса Пяткуса.

Арешти та переслідування членів групи призвели до фактичного припинення її роботи на початку 1980-х. 30 грудня 1987 року було оголошено про відновлення діяльності УГГ, яка незабаром трансформувалася в Українську Гельсінську спілку під головуванням Левка Лук'яненка, на базі котрої 30 квітня 1990 року була створена Українська республіканська партія (нині - Республіканська платформа).