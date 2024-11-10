Очільник ГУР Буданов обговорив поглиблення співпраці з головою військової розвідки Швеції Нільссоном

Про це він заявив під час зустрічі з начальником ГУР МО України Кирилом Будановим, передає пресслужба ГУР.



Керівники спецслужб двох держав вшанували подвиг воєнних розвідників ― захисників України хвилиною мовчання та покладанням квітів.



Під час бесіди обговорили співпрацю української і шведської воєнних розвідок, відзначили важливість поглиблення взаємодії, аби протистояти загрозам і викликам для Європи з боку Росії.



Нільссон підкреслив унікальну роль та героїзм воїнів ГУР МО під час російсько-української війни та запевнив, що необхідна підтримка з боку розвідувального співтовариства Швеції триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Водночас Буданов подякував візаві за допомогу та висловив упевненість, що сила, яка зростає завдяки нинішній надійній взаємодії, заснованій на тяглій історичній традиції військової співпраці України та Швеції, дозволить захистити наші спільні цінності демократії та свободи.