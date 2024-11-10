РФ завдала авіаудару по Покровську й Краматорському району Донеччини 9 листопада: пошкоджено приватні будинки
9 листопада російська армія завдала авіаудару по приватному житловому сектору Покровська, внаслідок чого виникла пожежа, пошкоджено 8 будинків. Також у селі Ставки Краматорського району спалахнув будинок
Про це повідомляє ДСНС.
"Ворог 9 листопада завдав авіаудару по приватному житловому сектору Покровська. Загорівся приватний житловий будинок і господарча споруда. Вогнеборці ліквідували пожежу", - розповіли рятувальники.
Зазначається, що загалом внаслідок авіаудару у місті пошкоджено 8 приватних будинків.
Крім того, ворожої атаки зазнало й село Ставки Краматорського району. Там також спалахнув будинок – загорілася покрівля й перекриття одноповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.
- Уранці неділі, 10 листопада, у Харкові було чутно гучні вибухи - російські окупанти вдарили по одному з районів міста і влучили у лісосмугу.
- Актуальне
- Важливе