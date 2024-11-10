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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У жовтні Росія зазнала найбільших втрат на війні в Україні від початку повномасштабного вторгнення, - міноборони Британії

У жовтні Росія зазнала найбільших втрат на війні в Україні від початку повномасштабного вторгнення, - міноборони Британії

Марія Науменко
10 листопада, 2024 неділя
12:32
Війна з Росією втрати рф

Начальник штабу оборони Великої Британії, адмірал сер Тоні Радакін, заявив про рекордні втрати російської армії в Україні у жовтні

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За його даними, щоденні втрати становили близько 1500 військовослужбовців загиблими та пораненими, що в сукупності склало близько 700 тисяч від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це найбільші втрати Росії за весь час війни, підтверджені західними розвідданими.

"Росія ось-ось втратить 700 000 людей вбитими та пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", - зазначив Тоні.

За його словами, ці втрати були понесені "за крихітний клаптик землі".

"Немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну", - зазначив він, додавши, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку, що, за його словами, є "величезним виснаженням" для країни.

Попри те, що союзники новообраного президента США Дональда Трампа наполягають на тому, що президенту України Володимиру Зеленському, можливо, доведеться поступитися територією, щоб покласти край конфлікту, Тоні наполягає на тому, що західні союзники будуть рішучими "стільки, скільки знадобиться".

"Це послання, яке має сприйняти президент Путін, і заспокоєння для президента Зеленського", - зауважив він.

  • Протягом жовтня українські військові за допомогою ударних дронів змогли знищити й уразити більш як 52 тис. ворожих цілей.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Військові новини
Велика Британiя
втрати окупантів
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