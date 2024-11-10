У жовтні Росія зазнала найбільших втрат на війні в Україні від початку повномасштабного вторгнення, - міноборони Британії

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За його даними, щоденні втрати становили близько 1500 військовослужбовців загиблими та пораненими, що в сукупності склало близько 700 тисяч від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це найбільші втрати Росії за весь час війни, підтверджені західними розвідданими.

"Росія ось-ось втратить 700 000 людей вбитими та пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", - зазначив Тоні.

За його словами, ці втрати були понесені "за крихітний клаптик землі".

"Немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну", - зазначив він, додавши, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку, що, за його словами, є "величезним виснаженням" для країни.

Попри те, що союзники новообраного президента США Дональда Трампа наполягають на тому, що президенту України Володимиру Зеленському, можливо, доведеться поступитися територією, щоб покласти край конфлікту, Тоні наполягає на тому, що західні союзники будуть рішучими "стільки, скільки знадобиться".

"Це послання, яке має сприйняти президент Путін, і заспокоєння для президента Зеленського", - зауважив він.