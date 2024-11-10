Трамп здобув перемогу в Арізоні, останньому штаті на президентських виборах у США

Перевага Трампа становить приблизно 185 000 голосів, роблячи його перемогу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс беззаперечною. Варто зазначити, що Аризону у 2020 році виграв Джо Байден.

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Здобуття Аризони та її 11 голосів виборців підвищує загальну кількість голосів Трампа до 312 проти 226 у Гарріс. До інших штатів, де точилася запекла боротьба, належать Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин.

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Трамп розпочав виборчу кампанію з несподівано сильними позиціями. Тепер він планує зосередитися на ключових економічних питаннях, таких як підвищення тарифів, податкові знижки та посилення боротьби з незаконною міграцією.

Його перемога стала результатом зрушення вправо у різних демографічних та географічних групах. Республіканці зберігають контроль над сенатом і, ймовірно, отримають більшість у палаті представників.