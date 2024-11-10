Трамп здобув перемогу в Арізоні, останньому штаті на президентських виборах у США
Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США, отримавши останній вирішальний штат – Аризону. Це забезпечило йому перемогу в усіх семи ключових штатах
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Про це повідомляє Bloomberg.
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