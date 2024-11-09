"Істини мало": у ЦПД попередили про маніпулятивні інсайди щодо "мирних планів" Трампа

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"В найближчі два місяці в ЗМІ з’являтимуться безліч інсайдів про різні "мирні плани" з посиланням на джерела в "оточеннях", торги та інші речі", - йдеться у повідомленні.

Російський агресор особливо зацікавлений у деяких маніпуляцій. Російська пропаганда веде свою гру, а деякі медіа гнатимуться за хайпом.

"Нам дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами. В будь-якому випадку, істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде, як правило, мало. А от теорій - багато", - написав Коваленко.