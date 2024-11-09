"Істини мало": у ЦПД попередили про маніпулятивні інсайди щодо "мирних планів" Трампа
У Центрі протидії дезінформації прогнозують, що у найближчі два місяці у ЗМІ зʼявлятиметься велика кількість маніпулятивних інсайдів щодо "мирних планів" Дональда Трампа
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
"В найближчі два місяці в ЗМІ з’являтимуться безліч інсайдів про різні "мирні плани" з посиланням на джерела в "оточеннях", торги та інші речі", - йдеться у повідомленні.
Російський агресор особливо зацікавлений у деяких маніпуляцій. Російська пропаганда веде свою гру, а деякі медіа гнатимуться за хайпом.
"Нам дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами. В будь-якому випадку, істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде, як правило, мало. А от теорій - багато", - написав Коваленко.
- 9 листопада Браян Ланза, який на виборах був старшим радником новообраного президента США Дональда Трампа, заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на відвоюванні території. В Офісі президента України та перехідному кабінеті Трампа відреагували.
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