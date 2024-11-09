Я чув, що Ломаченко донатить мільйони на ЗСУ, - президент WBC Ukraine
Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук поділився інформацією, що Василь Ломаченко суттєво допомагає українській армії
Про це Микола Ковальчук повідомив у розмові з виданням "Чемпіон".
"З одного боку, Василь робить дивні заяви. З іншого, я чую від його оточення, що Ломаченко донатить мільйони на ЗСУ в себе в регіоні. Просто робить це без піару, не афішуючи. Він дійсно досить закрита людина, яка не любить зайвої реклами й шуму. Також є інфа від його оточення, що Ломаченко змінився як людина. Став скромнішим, відкинув свою гордість та позбувся зіркової хвороби", - заявив президент офіційного представництва WBC (Всесвітньої боксерської ради) в Україні.
Після початку повномасштабної війни Ломаченко відмовився залишати Україну та вступив до лав ТрО у Білгород-Дністровському на Одещині.
Проте колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. У результаті Василь Ломаченко заблокував доступ до своєї сторінки в Instagram для користувачів з України.
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