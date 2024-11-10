"Не важко спрогнозувати наступний крок влади": ексміністр соцполітики Рева про виплати 1000 грн кожному українцю

Таку думку він висловив в етері Еспресо

“Що стосується ініціативи влади роздати по 1000 грн кожному українцю. Тут варто зазначити, що в нас, як виявилось, гроші є. Тобто, якби грошей не було, як нас переконували, то таких би ініціатив не було б. Нас в останні місяці дуже переконували, що грошей в нас немає, немає чим фінансувати армію, потрібно підвищувати податки, а зараз в нас такі гроші десь зʼявились. До речі, президент Зеленський так і не підписав закон про підвищення податків. Щобільше, в нас зʼявились додаткові 30 млрд грн, які вирішили роздати кожному українцю", - розповів Рева.

Ексміністр вважає, що влада вже починає готуватись до виборів всіма можливими способами. За його словами, ініціативу з 1000 грн кожному українцю слід розглядати саме в цьому контексті

"В нас вирішили роздати по 1000 грн кожному українцю. Назвали це "кешбеком". Тобто, ви купуєте українські товари, а потім держава відшкодовує ці кошти, як не дивно, через додаток “Дія”. Відразу в людей виникло питання, а чому ж через Дію можна буде отримати ці кошти. Поповзли чутки, що зараз в Дії зареєстровано понад 22 млн користувачів. Якщо люди через цей додаток будуть отримувати кошти, то кількість користувачів збільшиться до 25 млн. Маючи понад 25 млн користувачів в Дії неважко спрогнозувати наступний крок влади, а саме перехід до можливих форм голосування через цей додаток. Тобто, відхід від класичної форми голосування. Судячи з усього, зараз влада робить усе можливе, щоб перейти до нового формату голосування. Саме в цьому контексті розглядали необхідність роздачі по 1000 грн кожному українцю", - додав він.