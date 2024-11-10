Росіяни на ТОТ Луганщини зобов'язали студентів брати участь у пропагандистському "русі перших", - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники зробили обов'язковою участь студентів у пропагандистській організації "Рух перших"
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що до цього вступ до зазначеної кремлівської організації був нібито добровільним. Проте окупанти нав’язували його різними способами, створюючи перепони в освітньому процесі та не допускаючи до громадських ініціатив.
За словами голови ОВА, відтепер контроль за юнаками та дівчатами, що здобувають вищу освіту, стає тотальним. Усі студенти автоматично зараховані до цього "руху".
Так званий "Рух перших" займається організацією "масовки" на пропагандистських заходах окупантів.
- Крім того, за ініціативи очільника Кремля Володимира Путін на тимчасово окупованих територіях України планують створити центри популяризації російської мови.
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