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Багато людей з Банкової розуміють, що перемога Трампа для них кінець, - політолог Рейтерович

Віталій Бесараб
9 листопада, 2024 субота
10:46
Світ Дональд Трамп

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що є люди на Банковій, політична карʼєра яких закінчилась з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я гадаю, що зміна риторики Віктора Орбана щодо України зумовлена тим, що він має інформацію про різні плани Дональда Трампа. Він же ж добре підлаштовується під заяви, які лунають з Білого дому. До того ж зʼявляється інформація про те, що коли Зеленський говорив з Трампом, то Дональд дуже позитивно оцінював і обіцяв допомагати Україні. Тому, Орбан миттєво міняє риторику. В нього ж фактично в цьому контексті нічого не змінюється. Втім, окрім заяв він нічого не може запропонувати. Хіба своє посередництво між Україною та Росією, але ж його знову ж таки неоднозначно сприймають в Європейському Союзі. Інша справа - Польща, яка має 5% ВВП на оборону, економічна потуга і вони ж ще за першого президентства Трампа й зараз купують чимало американської зброї. Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю США. Так, що в Дуди сьогодні набагато більше шансів виступити комунікатором з Дональдом Трампом й провідником американських інтересів в ЄС. Для нас ця ситуація виглядає краще, ніж з Угорщиною", - пояснив Рейтерович.

Політолог також вважає, що з перемогою Трампа на виборах у США політичну карʼєру окремих людей з Банкової можна вважати завершеною.

"На Банковій є люди, які дуже зраділи перемозі Дональда Трампа на президентських виборах у США. Втім, там є багато людей, які розуміють, що для них це кінець. Оскільки вони є в тому довгому списку, про який писали в Politico, і який в Трампа. Трамп зла не памʼятає, він його записує. В цьому списку є люди, які мають конкретне відношення до Банкової, бо вони або радники, або мають вплив на прийняття якихось рішень. Політична карʼєра цих людей за великим рахунком закінчилась", - додав він.

  • Ще у липні Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
  • Водночас Зеленський вважає, що швидке закінчення війни з РФ, яке пропонує новобраний президент США, означатиме втрати для України.
  • 9 листопада президент Чехії Петр Павел вважає, що переможець на виборах президента США Дональд Трамп може спробувати підписати угоду з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні, яка навряд чи буде в інтересах Європи та українців.
Теги:
Україна
вибори президента
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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