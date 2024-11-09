DeepState: росіяни намагаються закріпитися у Сонцівці - північніше дороги на Курахове
Російські терористи атакують та намагаються закріпитися у населеному пункті Сонцівка Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
"З'явилося відео вогневого впливу українського кулеметника, який веде вогонь по будинках у центрі села. Крім того, перед цим було зафіксовано присутність ворожої піхоти", - пишуть аналітики
Цього тижня, зокрема у середу та четвер, ворога фіксували у Сонцівці. У суботу, 9 листопада, у село намагались прорватись дві автівками з російськими окупантами.
Село Сонцівка розташоване на північний захід від Курахового. Можливе захоплення цього населеного пункту дає росіянам потенціал для виходу на ділянку дороги Костянтинопіль - Курахове.
Сонцівка, Донецька область, Фото: DeepState
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