DeepState: росіяни намагаються закріпитися у Сонцівці - північніше дороги на Курахове

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

"З'явилося відео вогневого впливу українського кулеметника, який веде вогонь по будинках у центрі села. Крім того, перед цим було зафіксовано присутність ворожої піхоти", - пишуть аналітики

Цього тижня, зокрема у середу та четвер, ворога фіксували у Сонцівці. У суботу, 9 листопада, у село намагались прорватись дві автівками з російськими окупантами.

Село Сонцівка розташоване на північний захід від Курахового. Можливе захоплення цього населеного пункту дає росіянам потенціал для виходу на ділянку дороги Костянтинопіль - Курахове.

Сонцівка, Донецька область, Фото: DeepState