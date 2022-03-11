Окупанти завдали ракетного удару по Баришівці, – голова Київської ОВА

Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією, ракетою "Іскандер" завдано значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду", – йдеться в повідомленні.



Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, чотири багатоквартирні будинки і 10 приватних будинків пошкоджено частково. Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Міноборони Росії визнали авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську.

За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, вибухи сталися осторонь аеродрому. Наразі на місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, двоє людей загинули.

Вибухи пролунали також у Франківську. Там влада закликає городян не знімати фото та відео вибухів і не публікувати в мережі, щоб не допомогти окупантам коригувати свій вогонь.

Очевидці у Дніпрі повідомляють про як мінімум три потужні вибухи, що пролунали рано вранці 11 березня.