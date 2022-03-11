Окупанти завдали ракетного удару по Баришівці, – голова Київської ОВА
Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Баришівка, Броварського району Київської області
Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією, ракетою "Іскандер" завдано значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду", – йдеться в повідомленні.
Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, чотири багатоквартирні будинки і 10 приватних будинків пошкоджено частково. Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація наразі уточнюється.
- Нагадаємо, у Міноборони Росії визнали авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську.
- За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, вибухи сталися осторонь аеродрому. Наразі на місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, двоє людей загинули.
- Вибухи пролунали також у Франківську. Там влада закликає городян не знімати фото та відео вибухів і не публікувати в мережі, щоб не допомогти окупантам коригувати свій вогонь.
- Очевидці у Дніпрі повідомляють про як мінімум три потужні вибухи, що пролунали рано вранці 11 березня.
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