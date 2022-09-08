Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Сьогодні, 8 вересня, Кривий Ріг знову під обстрілами російських ракет
Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, близько восьмої години ранку, 6 вересня, рашисти влучили ракетою по нафтобазі в Кривому Розі Дніпропетровської області
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