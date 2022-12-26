Окупанти завдають ударів по Харкову, – голова ОВА

Про це він написав у телеграмі.

Через удари росіян він закликав місцевих перебувати в укриттях.

Про пуски ворожих ракет С-300 повідомив також начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

О 19:07 "Суспільне" повідомило про вибух у Харкові.

25 грудня росіяни не припиняли обстрілів Куп'янського напрямку Харківської області. Відомо, що російський снаряд пошкодив будинок, було загоряння.

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