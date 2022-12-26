Окупанти завдають ударів по Харкову, – голова ОВА
У понеділок, 26 грудня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по місту
Про це він написав у телеграмі.
Через удари росіян він закликав місцевих перебувати в укриттях.
Про пуски ворожих ракет С-300 повідомив також начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
О 19:07 "Суспільне" повідомило про вибух у Харкові.
- 25 грудня росіяни не припиняли обстрілів Куп'янського напрямку Харківської області. Відомо, що російський снаряд пошкодив будинок, було загоряння.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.81
Купівля 39.81Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 41.33Продаж 42.44
- Актуальне
- Важливе