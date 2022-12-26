Росіяни не припиняють обстрілювати Куп'янський напрямок: пошкоджений будинок, було загоряння
25 грудня рашисти не припиняли обстрілів Куп'янського напрямку Харківської області. Відомо, що російський снаряд пошкодив будинок, було загоряння
Про це пише в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов,
"Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам'янка", - пише очільник області.
Російська армія продовжує інтенсивні обстріли Куп'янського напрямку. Зокрема рашисти гатили поблизу населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка та Берестове.
У Куп'янському районі в смт Дворічна через обстріли російських загарбників пошкоджений будинок, сталася загоряння на території господарчих споруд.
Повідомляється, що ніхто не постраждав.
Обласний центр екстреної меддопомоги інформує, що у Вовчанську госпіталізували 72-річну жінку, яка напередодні отримала осколкове поранення.
25 грудня в Харківській області піротехніки знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.
- Нагадаємо, 23 грудня окупанти влучили у приватне домоволодіння на Харківщині, від мінометних ударів по Куп'янському району загинув чоловік.
- Росіяни зранку 24 грудня завдали мінометних ударів по Куп'янському району.
- Упродовж доби 24 грудня військові РФ гатили по Харківщині з різних видів артилерії, мінометів і танків. Від артилерійських обстрілів житлового фонду загинув чоловік 72 років.
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