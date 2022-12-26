Про це пише в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов,

"Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам'янка", - пише очільник області.

Російська армія продовжує інтенсивні обстріли Куп'янського напрямку. Зокрема рашисти гатили поблизу населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка та Берестове.

У Куп'янському районі в смт Дворічна через обстріли російських загарбників пошкоджений будинок, сталася загоряння на території господарчих споруд.

Повідомляється, що ніхто не постраждав.

Обласний центр екстреної меддопомоги інформує, що у Вовчанську госпіталізували 72-річну жінку, яка напередодні отримала осколкове поранення.

25 грудня в Харківській області піротехніки знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 23 грудня окупанти влучили у приватне домоволодіння на Харківщині, від мінометних ударів по Куп'янському району загинув чоловік.

Росіяни зранку 24 грудня завдали мінометних ударів по Куп'янському району.

Упродовж доби 24 грудня військові РФ гатили по Харківщині з різних видів артилерії, мінометів і танків. Від артилерійських обстрілів житлового фонду загинув чоловік 72 років.

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