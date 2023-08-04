Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з ворогом і покинули регіон. Відтак ворог завозить на ТОТ своїх лікарів, зокрема на Херсонщину", - йдеться у повідомленні.

За даними Спротиву, до Каховки прибули лікарі з однієї з лікарень Санкт-Петербурга. За роботу в зоні бойових дій медики отримують надбавку до зарплати.

"До цього ці лікарі працювали в окупованій Сирії", - зазначили в ЦНС.