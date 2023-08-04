Окупанти завезли на Херсонщину російських лікарів із досвідом роботи в Сирії
На тимчасово окуповані території Херсонщини прибули російські лікарі з досвідом роботи в Сирії. Таким чином загарбники борються з дефіцитом медперсоналу
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з ворогом і покинули регіон. Відтак ворог завозить на ТОТ своїх лікарів, зокрема на Херсонщину", - йдеться у повідомленні.
За даними Спротиву, до Каховки прибули лікарі з однієї з лікарень Санкт-Петербурга. За роботу в зоні бойових дій медики отримують надбавку до зарплати.
"До цього ці лікарі працювали в окупованій Сирії", - зазначили в ЦНС.
- Напередодні стало відомо, що загарбники завезли з Росії на тимчасово окуповані території Запорізької області медичний персонал. Лікарів розселяють у захоплених оселях українців.
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