Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Згідно з повідомленням, росіяни мають дефіцит медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях, адже більшість фахівців виїхали.

"На тимчасово захоплених землях Запорізької області ворог провів ротацію медичного персоналу. Зокрема, в регіон завезли партію чергових гастролерів, як лікарів, так і середній медперсонал", - зазначили в ЦНС.

"Розселяють гастарбайтерів у захоплених в українців помешканнях і гуртожитках. За роботу на ТОТ вони отримують збільшену зарплату", - додали там.

У Спротиві зауважили, що часто лікарі з РФ підписують контракти на постійну роботу на ТОТ, таким чином ворог змінює демографічний склад на захоплених землях.