Окупанти завезли з Росії на Запоріжжя медичний персонал: розселяють у захоплених оселях українців
Росіяни завезли на тимчасово окуповані території Запорізької області лікарів і середній медичний персонал. Їх розселяють у захоплених оселях українців
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Згідно з повідомленням, росіяни мають дефіцит медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях, адже більшість фахівців виїхали.
"На тимчасово захоплених землях Запорізької області ворог провів ротацію медичного персоналу. Зокрема, в регіон завезли партію чергових гастролерів, як лікарів, так і середній медперсонал", - зазначили в ЦНС.
"Розселяють гастарбайтерів у захоплених в українців помешканнях і гуртожитках. За роботу на ТОТ вони отримують збільшену зарплату", - додали там.
У Спротиві зауважили, що часто лікарі з РФ підписують контракти на постійну роботу на ТОТ, таким чином ворог змінює демографічний склад на захоплених землях.
- У квітні мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на Запоріжжі окупанти заселилися в лікарню з людьми похилого віку. Цивільні лікарні загарбники перепрофілюють на військові шпиталі.
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