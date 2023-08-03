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Окупанти завезли з Росії на Запоріжжя медичний персонал: розселяють у захоплених оселях українців

3 серпня, 2023 четвер
14:05
Війна з Росією Військові лікарі РФ

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території Запорізької області лікарів і середній медичний персонал. Їх розселяють у захоплених оселях українців

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Згідно з повідомленням, росіяни мають дефіцит медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях, адже більшість фахівців виїхали.

"На тимчасово захоплених землях Запорізької області ворог провів ротацію медичного персоналу. Зокрема, в регіон завезли партію чергових гастролерів, як лікарів, так і середній медперсонал", - зазначили в ЦНС.

"Розселяють гастарбайтерів у захоплених в українців помешканнях і гуртожитках. За роботу на ТОТ вони отримують збільшену зарплату", - додали там.

У Спротиві зауважили, що часто лікарі з РФ підписують контракти на постійну роботу на ТОТ, таким чином ворог змінює демографічний склад на захоплених землях.

  • У квітні мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на Запоріжжі окупанти заселилися в лікарню з людьми похилого віку. Цивільні лікарні загарбники перепрофілюють на військові шпиталі.
Новини
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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