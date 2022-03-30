English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Окупанти зайшли до Ізюма дорогою, яку їм показав депутат від ОПЗЖ Фомичевський, - посадовець міськради

Окупанти зайшли до Ізюма дорогою, яку їм показав депутат від ОПЗЖ Фомичевський, - посадовець міськради

30 березня, 2022 середа
10:07
війна з Росією заборона ОПЗЖ

Росіяни непомітно зайшли до Ізюма на Харківщині, оскільки їх незахищеною дорогою провів депутат від ОПЗЖ Анатолій Фомичевський

Про це повідомив посадовець Ізюмської міськради Максим Стрельник.

"У суботу, 26 березня 2022 р., почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищенну дорогу до Ізюма,  державний зрадник - Анатолій Фомичевський", - наголосив він.

За словами Максима Стрельника, саме цим шляхом росіяни потрапили до міста, але ЗСУ не здаються та продовжують боротися проти окупантів.

"Але, на жаль, мирні мешканці стали заручниками цих боїв, а прирекли їх на ці страждання зрадники Ізюма! Якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає", - зауважив посадовець міськради.

Він додав, що єдиною надією на порятунок для близько 20 тис. мешканців блокадного міста залишаються тільки українські військові.
 

  • Нагадаємо, раніше повідомляли, що ексмер Ізюма Божков, два депутати й експравоохоронець надають окупантам дані про ЗСУ, ТрО, активістів і підприємців.
  • ДБР відкрило справу проти ексмера Ізюма та його спільників, які сприяють здачі міста.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
міськрада
ЗСУ
українські військові
росіяни
окупанти
ОПЗЖ
Харківщина
Ізюм
Читайте також:
28 березня, 2022 понедiлок
Чехія прийняла закони для інтеграції українських біженців
28 березня, 2022 понедiлок
На Сході українські військові знищили командира та начштабу мотострілецького полку окупантів
ЗСУ
28 березня, 2022 понедiлок
Ворог не полишає спроби атакувати Бориспіль, наші ЗСУ дають гідну відповідь, - Борисенко
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.7
  • EUR
    Купівля 32.34
    Продаж 32.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 березня
11:40
Російські обстріли Лисичанська: під завалами знайшли загиблу людину, врятували 13 осіб
11:37
Гендиректор МАГАТЕ прибув з робочим візитом на Южноукраїнську АЕС, щоб обговорити фізичний захист ядерних об‘єктів України
11:30
колія
Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з Росією
11:21
Норвегія
Норвегія виділить Україні 20 млн євро на виплату соцвиплат і зарплат бюджетникам
11:21
міні-ярмарки Київ
У семи районах Києва 30 березня працюють 10 мініярмарків
11:19
гради
Окупанти за добу 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів", – Олег Синєгубов
11:12
Дія
Після відновлення автореєстрації в Україні за добу стало на 1000 ФОПів більше, – Федоров
11:04
відсутній газ
На підконтрольній Україні Луганщині внаслідок бойових дій відсутні майже всі комунікації, - Гайдай
10:57
Теракт в Ізраїлі
Двоє громадян України стали жертвами теракту в Ізраїлі
10:54
повітряна розвідка
Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку на Одещині, – ОВА
10:46
Миколаївська ОВА після обстрілу
Число загиблих від атаки по Миколаївський ОДА сягнуло 14 людей, 36 осіб постраждали, - ДСНС
10:37
український винищувач збив російську ракету
ЗСУ збили російську ракету, спрямовану на цивільну інфраструктуру Хмельниччини, - Міноборони
10:31
нафта
Ціни на нафту зростають через можливе посилення санкцій проти Росії
10:28
Ексклюзив
Ердоган переговори
Консультації з Росією потрібні лише з воєнної точки зору. Тільки ЗСУ можуть бути перемовником від України, - дипломат
10:23
втрати окупантів
З початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак, - Генштаб ЗСУ
10:21
Роберт Левандовські та збірна Польщі
Визначилися ще два учасники ЧС-2022 з футболу від Європи
10:12
Окупанти запустили дві ракети
Окупанти вночі завдали три ракетні удари по промислових об'єктах Хмельницької області, пожежі локалізовані, – голова ОВА
09:57
Ексклюзив
Українські військові льотчики провели навчання над Чорним морем
Стрільби в Чорному морі становлять небезпеку для всіх прибережних держав, — фахівець у сфері морського права
09:49
Ірина Верещук
На 30 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара, – Верещук
09:32
Ексклюзив
Кремль припустився низки стратегічних помилок на початку повномасштабної війни проти України, - Романенко
09:23
білоруські військові
Російські війська відступають до Білорусі та РФ для переформування, – Міноборони Великої Британії
09:22
Ексклюзив
Бердянськ це Україна
Перебої з продуктами, пального практично немає, позакривались "Сільпо" й "АТБ", орки крадуть українську гуманітарку й видають за свою, - житель Бердянська
09:21
евакуація
На 30 березня підтвердили "зелений" коридор з Енергодара до Запоріжжя, - ОВА
09:11
УЗ Укрзалізниця евакуація
Укрзалізниця 30 березня здійснить три евакуаційні рейси з Краматорська
09:00
Ексклюзив
Семен Кабакаєв
Росія і далі буде продовжувати спроби захоплення Києва, Харкова та інших міст, - Кабакаєв
08:59
Ексклюзив
перемовини України з РФ
Варіант "відкладеної війни" - найнебезпечніший для України, - нардеп Ар'єв
08:53
обстріл школа
Окупанти пошкодили 790 українських закладів освіти, 75 із яких повністю зруйнували, - Офіс генпрокурора
08:42
війна діти
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 145 дітей, іще 222 зазнали поранень, - ювенальні прокурори
08:41
Ексклюзив
Чернігів обстріл
Чернігів зазнав потужних ударів вночі, – журналіст
08:29
У Києві для громадського транспорту відкривають Південний міст
08:16
Оновлено
Харків обстріл
Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості під час війни: українці вже можуть подати заявку через "Дію"
08:11
Ексклюзив
окупанти
У Тростянці ще проходить зачистка, багато росіян переховуються на викрадених цивільних авто, - депутат міськради Сум
08:02
Окупанти обстріляли Лисичанськ
Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, кількість загиблих уточнюється, - Гайдай
07:48
Нацполіція
В Україні запустили бот для організації евакуації населення й отримання гумдопомоги
07:28
газ
На Луганщині окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску, - Гайдай
07:12
Парламент Канади проголосував за безвізовий режим з Україною та закликав уряд негайно ухвалити рішення
06:47
У Великій Британії на благодійному концерті світові попмузиканти зібрали $16 млн допомоги для України
06:40
окупанти
Росіяни перекинули в Україну 2 тис. військових з окупованих територій Грузії. На Луганщині планують провести нову хвилю мобілізації, - Генштаб
06:25
Netflix
Netflix відкриє офіс у Польщі, який працюватиме на Центральну та Східну Європу
05:46
Збірна Росії
У "Шахтарі" закликали повністю виключити Росію з ФІФА та УЄФА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV