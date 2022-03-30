Окупанти зайшли до Ізюма дорогою, яку їм показав депутат від ОПЗЖ Фомичевський, - посадовець міськради

Про це повідомив посадовець Ізюмської міськради Максим Стрельник.



"У суботу, 26 березня 2022 р., почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищенну дорогу до Ізюма, державний зрадник - Анатолій Фомичевський", - наголосив він.



За словами Максима Стрельника, саме цим шляхом росіяни потрапили до міста, але ЗСУ не здаються та продовжують боротися проти окупантів.



"Але, на жаль, мирні мешканці стали заручниками цих боїв, а прирекли їх на ці страждання зрадники Ізюма! Якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає", - зауважив посадовець міськради.



Він додав, що єдиною надією на порятунок для близько 20 тис. мешканців блокадного міста залишаються тільки українські військові.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що ексмер Ізюма Божков, два депутати й експравоохоронець надають окупантам дані про ЗСУ, ТрО, активістів і підприємців.

ДБР відкрило справу проти ексмера Ізюма та його спільників, які сприяють здачі міста.

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