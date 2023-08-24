Окупанти зазнають великих втрат на Донеччині, ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також на напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки українські війська мали успіх. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Важкі бої тривають", - додали в повідомленні.